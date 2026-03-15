Schademeldingen beving Drenthe opgelopen tot meer dan honderd

GEELBROEK (ANP) - Het aantal schademeldingen na de aardbeving bij het Drentse Geelbroek is opgelopen tot 110, meldt de Commissie Mijnbouwschade. De plaats bij het Drentse gasveld Eleveld werd in de nacht van vrijdag op zaterdag getroffen door een beving met een magnitude van 3,0.

De beving vond plaats op 3 kilometer diepte, wat betekent dat de schokken goed te voelen waren. De meeste schademeldingen komen uit de gemeente Assen, namelijk 84. Het gaat hier om schade aan bijvoorbeeld de binnen- en buitenkant van woningen.