Verstappen in achterhoede in enige training GP van Brazilië

SÃO PAULO (ANP) - Max Verstappen heeft bij de enige training voor de Grote Prijs van Brazilië de vijftiende tijd neergezet. De regerend wereldkampioen was in de Red Bull op mediumbanden 1,102 seconde langzamer dan Lando Norris. De McLaren-coureur zette op zachte banden met 1.10,610 de beste tijd neer. Verstappen brak een snelle ronde op zachte banden aan het einde van de kwalificatie af.

Achter Norris zette George Russell in de Mercedes de tweede tijd neer voor Oliver Bearman in de Haas. De Brit, die volgend seizoen de vaste rijder wordt bij het Amerikaanse team, verving de zieke Kevin Magnussen.

Verstappen weet al dat hij voor de grand prix die zondag wordt verreden een gridstraf van vijf plaatsen krijgt. Hij moet vijf posities naar achteren in de startopstelling, omdat zijn racewagen een nieuwe motor heeft gekregen. In de Grote Prijs van Mexico kampte de Red Bull-coureur op de eerste dag met motorproblemen en reed hij daarna met een oude motor.

De coureurs rijden later vrijdag om 19.30 uur (Nederlandse tijd) de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. Die is zaterdag om 15.00 uur. Later op die dag is dan nog de kwalificatie voor de GP van zondag.