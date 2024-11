Faissal T. blijft in de cel tot volgende zitting

SCHIPHOL (ANP) - Faissal T., zoon van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, blijft in de cel. Zijn advocaten hadden gevraagd hem vrij te laten uit voorlopige hechtenis. Maar volgens de rechtbank zijn de verdenkingen ernstig genoeg om hem vast te houden. Daarbij zou de maatschappij het "onbegrijpelijk en onaanvaardbaar" vinden als T. nu zou worden vrijgelaten. "Dat kan tot maatschappelijke onrust leiden", zei de voorzitter in de beveiligde rechtbank op Schiphol, waar vrijdag de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen de 24-jarige T. was.

T. was bij de zitting aanwezig. Er zaten ook meerdere familieleden op de publieke tribune, T. zwaaide naar ze en stuurde kushandjes.

Het Openbaar Ministerie verdenkt T. van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. Volgens het OM heeft T. de criminele activiteiten van zijn vader Ridouan overgenomen na diens arrestatie eind 2019.

EBI

Faissal werd vorig jaar aangehouden in zijn woonplaats Dubai. Deze zomer is hij door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Nederland. Sindsdien zit hij in de EBI in Vught. Op de zitting gaf T. aan dat het hem zwaar viel. "Het voelt alsof ik leven begraven word."

De volgende zitting staat nu gepland op 21 januari. Het OM denkt dat de zaak in mei of juni 2025 klaar is om inhoudelijk te behandelen.