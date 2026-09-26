Verstappen in Bakoe dicht bij eerste seizoenszege: net niet genoeg

BAKOE (ANP) - Max Verstappen had in de Grote Prijs van Azerbeidzjan bijna zijn eerste zege van het seizoen te pakken. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 leverde in de slotfase van de race op het stratencircuit van Bakoe een intens duel met George Russell en deed verwoede pogingen de coureur van Mercedes in te halen, maar het lukte net niet. "In de laatste ronde zag ik dat George vermogen verloor, waardoor ik nog dichterbij kwam. Het was helaas net niet genoeg", zei de coureur van Red Bull na afloop in het flashinterview.

Russell was blij dat hij Verstappen net kon voorblijven. De Brit reed vanaf de start superieur aan de leiding, maar zag zijn voorsprong verdampen door twee safetycarperiodes. "Deel één van de race verliep soepel, maar na de safetycars zat Max ineens vlak achter me. Ik zag in de laatste ronde gele vlaggen en ging van het gas af. Daardoor verloor ik turbodruk. Het zou echt heel jammer zijn geweest als Max me nog voorbij was gegaan", zei Russell.

Verstappen kwam op de finishlijn 0,196 seconde tekort op Russell. Hij boekte zijn vierde tweede plaats van het seizoen. In het kampioenschap bleef hij zesde met 163 punten. "Mijn eerste stint op de mediumband was best goed, maar het was wel duidelijk dat ik veel sneller was op de zachte band", zei Verstappen later bij Viaplay. "Russell en ik reden ver weg van de rest. Ik kwam wat tekort met mijn batterij; Russell kon net wat meer elektrische energie inzetten. Dat scheelde drie tienden per ronde. Maar ik heb echt alles eruitgehaald."

Titelstrijd

Russell handhaafde zich in de titelstrijd op de tweede plaats met 236 punten. Hij liep 15 punten in op teamgenoot Kimi Antonelli, die als vijfde finishte in Bakoe en het kampioenschap nu leidt met 302 punten.

De Formule 1 gaat over een week verder met een grand prix in Maleisië.