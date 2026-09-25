Verstappen is klaar met auto die voelt alsof handrem erop zit

BAKOE (ANP) - Max Verstappen baalt van de wijze waarop zijn auto functioneert in Bakoe. "De auto liep niet. Ik wilde aanzetten. De batterij was niet vol. Hij laadde niet op. Ik ben er wel klaar mee", verzuchtte Verstappen vrijdag bij Viaplay bij de GP van Azerbeidzjan waar hij bij de kwalificatie als achtste eindigde.

Verstappen dacht na drie vrije trainingen kans te maken op een goede uitgangspositie voor de race van zaterdag. Dat was niet het geval. "Alles viel in elkaar. Je kan deze wagen niet pushen", zei de nummer 6 van het WK-klassement. "Het voelt net alsof de handrem erop zit. Er is iets goed mis. Het is balen. We moeten kijken of dit nog is op te lossen."

De Brit George Russell begint zaterdag in zijn Mercedes op poleposition voor Charles Leclerc (Ferrari) en Oscar Piastri (McLaren).