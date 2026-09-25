Milieuclubs tevreden met uitstel besluit over Tata

IJMUIDEN (ANP) - Milieuorganisaties zijn overwegend blij met het nieuws dat Tata Steel en de overheid de deadline om afspraken te maken over de verduurzaming van de fabriek in de IJmond uitstellen. De overheid zou eind september besluiten over maximaal 2 miljard aan steun voor de verduurzaming van de staalfabriek, maar neemt nu tot 1 maart 2027 de tijd om daar zogeheten maatwerkafspraken over te maken.

Frisse Wind, die zich inzet tegen de vervuilende fabriek, ziet het "uitstel van de maatwerkafspraken als een kans voor het kabinet om de gezondheid echt te borgen". De organisatie hoopt dat de overheid de tijd neemt om de milieu-impact van de afspraken nog verder te onderzoeken. "Met een bedrijf dat voor ernstig strafbare feiten wordt vervolgd door het OM, sluit je geen deal op vertrouwen. Die sluit je op harde, onafhankelijke meetgegevens."

Mede door die vervolging vindt ook Greenpeace het "logisch dat de regering er nu niet voor kiest om in zee te gaan met Tata Steel." Volgens hen is het budget van 2 miljard veel te riskant. "De omgevingsdienst werkt aan het intrekken van de vergunningen voor beide kooksfabrieken en het Openbaar Ministerie heeft strafvervolging ingesteld", zegt Willem Wiskerke, industrie-expert bij Greenpeace Nederland. "Het is cruciaal dat Tata Steel de plannen drastisch aanpast, want nu zijn deze verre van groen."

Onder de loep nemen

Ook Milieudefensie is tevreden met het uitstel, maar ziet liever dat de regering de klimaatsubsidie ergens anders voor gebruikt. De groep schat de totale steun aan Tata hoger in. "De minister doet er verstandig aan om deze monstersubsidie voor Tata Steel nog eens goed onder de loep te nemen. Het is van de zotte dat de minister miljarden klimaatgeld heeft vrijgemaakt voor een fossiel staalplan dat onze samenleving 11 miljard euro gaat kosten."

Antoinette Verbrugge van Stichting Gezondheid op 1, dat tegen schadelijke uitstoot van fabrieken is, hoopt dat "van uitstel afstel komt". Zij is niet verbaasd over dit besluit, verwijzend naar de vervolging van het OM en andere rechtszaken die haar organisatie tegen de staalproducent heeft lopen. "Eigenlijk weet de overheid zelf ook wel dat ze iets heel doms doen als ze toch met dit onbetrouwbare bedrijf met een heel slecht plan in zee gaan", aldus Verbrugge. "Welke overheid die een beetje om zijn burgers en natuur geeft, maakt nou weer plannen met zo'n bedrijf? Dat doe je toch niet?"