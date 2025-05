Verstappen kan leven met vierde startpositie in sprintrace Miami

Het MIAMI (ANP) - Kersvers vader Max Verstappen was gezien de omstandigheden best te spreken over de vierde plek die hij veroverde in de kwalificaties voor de sprintrace van de Grote Prijs van Miami van zaterdag. "P4 is oké, al is het natuurlijk niet het streven. Maar we moeten realistisch zijn met de beperkingen die we nu hebben", zei hij via zijn team Red Bull.

De regerend wereldkampioen in de Formule 1 zag de Italiaan Kimi Antonelli (Mercedes) poleposition veroveren, terwijl ook de twee McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris sneller waren dan Verstappen. "De banden hielden het redelijk goed, al hadden we vanaf de eerste vrije training last van onderstuur. Met al die langzame bochten hier verlies je wel wat tijd. Ik denk nog steeds dat we best competitief zijn. Het is moeilijk te voorspellen hoe het nu verder gaat. Zoals ik het zelf ervaar, wordt het lastig met de hitte. We gaan ons beste doen", aldus Verstappen.

Verstappen arriveerde pas laat in Miami omdat hij bij de bevalling was van zijn partner Kelly Piquet. Het paar kreeg een meisje met de naam Lily.

De sprintrace is zaterdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd). Later die dag is om 22.00 uur de kwalificatie voor de GP van zondag.