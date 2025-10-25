Verstappen klaagt over grip na beste tijd in training Mexico

MEXICO-STAD (ANP) - Max Verstappen is ondanks zijn beste tijd in de tweede vrije training nog niet gerust op een goed resultaat in de Grote Prijs van Mexico. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 was tevreden over zijn snelle rondje op het Autódromo Hermanos Rodríguez, maar klaagde over zijn grip op de langere stukken.

"Het grote probleem zit in de lange runs, waar we behoorlijk lijken te worstelen. Dat is zorgwekkend voor de race. De balans is niet slecht, maar er is geen grip en dat is de grootste zorg. Zodra je een lange run inzet, wordt de auto heet en zijn we nergens. Je kunt wel snel zijn in één ronde, maar natuurlijk heb ik liever snelheid tijdens de race. Het gaat moeilijk worden, dus we moeten het goed bekijken en analyseren", reageerde de Nederlander via zijn team Red Bull.

Verstappen is de afgelopen weken aan een goede reeks bezig en staat daardoor in de WK-stand weer dichter bij nummers 1 en 2 Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren. De hoofdrace is zondag.