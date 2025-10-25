Scope verlaagt kredietoordeel Verenigde Staten om shutdown

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - Kredietbeoordelaar Scope Ratings heeft zijn kredietoordeel voor de Verenigde Staten verlaagd om de al meer dan drie weken durende 'shutdown' van de Amerikaanse overheid. De grootste economie ter wereld wordt nu door het in Berlijn gevestigde bedrijf beoordeeld met AA-. Dat is drie gradaties lager dan de hoogste score.

In een verklaring spreekt Scope van een "aanhoudende verslechtering van de overheidsfinanciën en een verzwakking van de bestuursnormen". Aangezien de Democraten en Republikeinen het maar niet eens kunnen worden over een begroting, heeft de Amerikaanse overheid honderdduizenden ambtenaren zonder loon naar huis moeten sturen.

De verlaging van de kredietbeoordeling kan het voor de Amerikaanse overheid moeilijker maken om geld te lenen tegen gunstige rentes. Beleggers lenen makkelijker en tegen lagere rentes geld uit aan overheden met een goede rating want ze zijn er zekerder van dat ze hun geld terugkrijgen.