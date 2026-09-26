Verstappen met nieuwe motor van start in GP Azerbeidzjan

BAKOE (ANP) - Max Verstappen is voorzien van een nieuwe motor voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan. Dat meldde teambaas Laurent Mekies van Red Bull kort voor de start van de race op het stratencircuit van Bakoe. Het betreft wijzigingen die binnen de reglementen vallen, dus de Nederlander heeft geen gridstraf gekregen.

Het betekent dat de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 vanaf de achtste positie start. Na de kwalificatie klaagde Verstappen erover dat zijn motor ineens minder vermogen had en de accu steeds leegliep. Dat was onverwacht, want in de vrije trainingen deed de Red Bull het namelijk nog prima.

George Russell start in zijn Mercedes van poleposition. Zijn teamgenoot en kampioenschapsleider Kimi Antonelli, die vrijdag zijn Mercedes kapotreed op een muur, vertrekt daardoor vanaf de zestiende plaats.