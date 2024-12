Verstappen mist voor het eerst in vijf jaar pole in Abu Dhabi

ABU DHABI (ANP) - Max Verstappen begint zijn laatste grand prix van dit jaar niet vanaf poleposition. De coureur van Red Bull, die twee weken geleden in Las Vegas zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 veroverde, reed slechts de vijfde tijd in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Abu Dhabi.

Lando Norris was de snelste in zijn McLaren en pakte de pole. Zijn teamgenoot Oscar Piastri reed de tweede tijd en Carlos Sainz zette in zijn Ferrari de derde tijd neer.

Het is een ongewoon beeld in Abu Dhabi, want Verstappen startte de afgelopen vier edities steeds vanaf de eerste plek in de race op circuit Yas Marina en alle keren kwam hij ook als eerste over de finish.