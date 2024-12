Van Zanen: oorzaak explosies nog niet te duiden

DEN HAAG (ANP) - De oorzaak van de explosies en de daaropvolgende brand aan de Tarwekamp in Den Haag is nog niet te duiden. Dat zei burgemeester Jan van Zanen tijdens een persconferentie op de vraag of de explosies mogelijk door gas of vuurwerk zijn veroorzaakt.

"We kijken overal naar. Ik ben nog niet in staat de oorzaak te duiden", aldus Van Zanen. Zodra er meer duidelijk is, volgt er een nieuwe persconferentie van de driehoek (burgemeester, politie en OM).

De burgemeester zei verder dat, voor zover hij weet, er geen eerdere problemen of onrust in het woonblok gemeld zijn. "Maar dat zal ongetwijfeld onderdeel uitmaken van het onderzoek dat nog gaande is."

Hoeveel bewoners er op de getroffen adressen wonen, kon de burgemeester niet zeggen. Ook niet of er mogelijk gezinnen met kinderen tussen zitten. Wel zei hij dat het gaat om mensen van "alle leeftijdscategorieën".