Verstappen noemt tweede plaats in Oostenrijk heel positief

SPIELBERG (ANP) - Max Verstappen noemt de tweede plaats in de Grote Prijs van Oostenrijk voor Formule 1 een heel positief resultaat. De viervoudig wereldkampioen in de Red Bull moest de zege laten aan de Brit George Russell in de Mercedes, maar hij bleef de andere Mercedes-coureur, kampioenschapsleider Kimi Antonelli uit Italië nipt voor.

"Het was een heel goede race voor ons", zei hij in het flashinterview na afloop. "De eerste rondes waren erg leuk. Daarna moest ik vooral op de banden letten. De auto deed het heel goed voor de helft van de race, daarna waren er wat problemen, waardoor ik niet meer lekker in mijn ritme kon komen."

Verstappen was als vijfde gestart op het circuit in Spielberg. Zijn beste resultaat dit seizoen was tot dusverre de derde plek in de GP van Canada.