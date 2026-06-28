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Verstappen tweede achter Russell bij GP van Oostenrijk

Sport
door anp
zondag, 28 juni 2026 om 16:38
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SPIELBERG (ANP) - Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Oostenrijk in de Formule 1 als tweede geëindigd. De viervoudig wereldkampioen moest in de race op de Red Bull Ring in Spielberg, het thuiscircuit van zijn team, de zege laten aan de Brit George Russell in een Mercedes. De Italiaan Kimi Antonelli werd namens Mercedes vlak achter Verstappen derde.
Het is de beste uitslag dit seizoen voor Verstappen. Hij was eerder dit seizoen als derde geëindigd in de GP van Canada in Montreal.
Voor Russell is het de tweede zege in 2026. Hij won eerder de openingsrace in Australië.
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