Verstappen noteert derde tijd in laatste vrije training

SILVERSTONE (ANP) - Max Verstappen heeft bij de derde en laatste vrije training voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië in de Formule 1 de derde tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull zag dat alleen Charles Leclerc (Ferrari) en WK-leider Oscar Piastri (McLaren) sneller waren.

Verstappen kwam vrijdag bij de eerste twee vrije trainingen op Silverstone tot respectievelijk de tiende en vijfde tijd. Om 16.00 uur is de kwalificatie voor de race van zondag.

Verstappen wist de Grote Prijs van Groot-Brittannië nog maar één keer te winnen. Dat was in 2023. Vorig jaar was de Brit Lewis Hamilton de winnaar voor eigen publiek.