Rusland schrapt heffing tarwe om ingezakte export te stimuleren

MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - Rusland heeft zijn exportheffing op tarwe voor het eerst naar nul verlaagd sinds de invoering in juni 2021, om de stagnerende graanverkoop aan te jagen. De maatregel volgt op een sterke daling van de Russische export van tarwe. Het land is wereldwijd de grootste exporteur van deze graansoort, maar voerde in juni slechts 1,12 miljoen ton uit. Dat is een kwart van de hoeveelheid van een jaar geleden.

Eind december bedroeg de Russische exportbelasting op tarwe nog 4769 roebel (51 euro) per ton. Het Russische ministerie van Landbouw berekent de exportheffing op tarwe, mais en gerst wekelijks, op basis van het verschil tussen basisprijzen en exportprijzen.

Sinds de oorlog in Oekraïne exporteert Rusland vrijwel geen tarwe meer naar Europa, maar richt het zich vooral op markten in Afrika, het Midden-Oosten en China.