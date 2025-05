Verstappen: nul komma nul kans tegen Piastri en Norris

MIAMI (ANP) - Max Verstappen kon geen vreugde opbrengen voor zijn vierde plaats in de Grote Prijs van Miami. "Nul komma nul kans. Gewoon niet goed genoeg. Een derde of vierde plaats maakt mij niks uit, daar kom ik niet voor", zei de coureur van Red Bull na de race bij Viaplay.

De viervoudig wereldkampioen reed zaterdag nog een superronde in de kwalificatie, die hem de poleposition opleverde, maar in de grand prix kon hij niet op tegen de veel snellere McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Hij ging in de beginfase van de race wel tot het uiterste om Piastri van zich af te houden. "Ik heb nog wel wat geprobeerd met de McLarens, want ik had toch niks te verliezen. Het was meer een beetje lol maken. De remmen en de balans zijn vaker een probleem, daar moeten we hard aan werken."

In de reactie via zijn team zei Verstappen nog dat hij alles had gegeven om de McLarens voor te blijven. "Maar het was lastig. Ik probeerde er een gevecht van te maken maar uiteindelijk was het onmogelijk om ze achter me te houden. We waren daarna een beetje ongelukkig met de virtuele safetycar, maar dat hoort bij het racen en over het geheel genomen hadden we de snelheid gewoon niet."

Oververhitte banden

Verstappen gaf aan dat hij erg op de slijtage van de banden moest letten. "Iedere keer dat ik dichterbij probeerde te komen of iets meer probeerde te geven, raakten mijn banden al snel oververhit. Die sleten erg snel op dit circuit en dat is op dit moment niet onze sterkste kant. We moeten iets competitiever worden, want we zaten er best ver vandaan vandaag."

Teambaas Christian Horner keek alweer vooruit naar de volgende race op het circuit van Imola in Italië. "We nemen mee terug naar Milton Keynes wat we hebben geleerd van deze race en komen over enkele weken in Imola terug met alles wat we hebben voor onze vierhonderdste race."