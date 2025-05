Shell zakt op Damrak na speculatie over overname concurrent BP

AMSTERDAM (ANP) - Shell behoorde maandag tot de dalers op de Amsterdamse beurs. Het olie- en gasconcern overweegt een overname van zijn Britse branchegenoot BP, meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Over een samensmelting van de twee Britse concerns gaan al tientallen jaren af en toe geruchten. Het zou een van de grootste deals in de olie-industrie ooit zijn. Het aandeel Shell verloor 2,6 procent.

Volgens de bronnen zou Shell met adviseurs kijken naar die mogelijke megadeal, maar wacht het bedrijf nog wel op een verdere daling van de beurswaarde van BP voordat het besluit over een mogelijk bod. BP kampt al langer met tegenvallende resultaten en zag de beurswaarde de afgelopen twaalf maanden al met bijna een derde dalen. Van BP is er geen nieuwe koers aangezien de Londense markt gesloten is.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent lager op 895,09 punten. De hoofdindex naderde vrijdag de 900 punten. De laatste keer dat de AEX boven die puntengrens noteerde was op 2 april. Dat was de dag waarop de Amerikaanse president Donald Trump zijn handelstarieven aankondigde. Trump bestempelde die dag als "bevrijdingsdag", waarop hij met de invoerheffingen weer veel productie naar de VS zou halen. Door de wereldwijde onrust die volgde op de tarieven kelderde de AEX in korte tijd met meer dan 100 punten naar ongeveer 785 punten.