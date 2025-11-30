Verstappen: op strategie gewonnen in Qatar, niet op snelheid

LUSAIL (ANP) - Max Verstappen won de Grote Prijs van Qatar niet omdat hij de snelste auto had, maar omdat hij voor de beste strategie koos. "Op pure snelheid kom ik tekort op de McLarens, maar dit soort races laat zien dat je met de juiste tactiek ook kunt winnen. Een race verloopt niet altijd als vooraf gedacht, er kan veel gebeuren", zei de viervoudig wereldkampioen van Red Bull in de persconferentie na afloop.

"Het was een slimme zet om die pitstop te maken zodra die safetycar in de baan kwam. Het verraste mij dat de McLarens niet naar binnen kwamen, maar op dat moment wist ik wel dat ik een hele goede kans had om te winnen."

Verstappen won op de woestijnbaan van Lusail voor de zevende keer dit jaar. Hij boekte de zeventigste GP-zege in zijn Formule 1-carrière en vergrootte zijn kans om voor de vijfde keer wereldkampioen te worden. Zijn achterstand op kampioenschapsleider Lando Norris is geslonken tot 12 punten.