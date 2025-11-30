ECONOMIE
Rubio: gesprekken met Oekraïne productief, maar meer werk nodig

Samenleving
door anp
zondag, 30 november 2025 om 21:14
MIAMI (ANP/AFP) - Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio waren de gesprekken met een Oekraïense delegatie zondag in Florida "zeer productief". Hij voegde eraan toe dat er "nog meer werk" nodig is om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland te stoppen.
De Oekraïense veiligheidsfunctionaris Roestem Oemjerov, die de delegatie van Kyiv leidde, noemde de onderhandelingen "productief en succesvol".
De Amerikaanse regering probeert de oorlog te stoppen, omdat ze de voortzetting zinloos bloedvergieten vindt en schadelijk voor Amerikaanse belangen. Oekraïne zou concessies moeten doen om tot een akkoord met Rusland te komen.
