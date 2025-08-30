ECONOMIE
Verstappen presteert beter in kwalificatie dan verwacht

Sport
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 16:21
anp300825107 1
ZANDVOORT (ANP) - Max Verstappen (27) start zondag vanaf de derde plaats bij de GP van Zandvoort en presteerde daarmee bij de kwalificatie van zaterdag beter dan verwacht. Verstappen stelde na twee vrije trainingen op vrijdag nog dat hij niet verwachtte mee te kunnen doen om de kopposities. Hij reed een tijd van 1.08,925 en was daarmee 0,263 seconde langzamer dan Oscar Piastri. De Australiër pakte poleposition.
Verstappen klokte tijdens de drie vrije trainingen op vrijdag en zaterdag één keer de zesde en twee keer de vijfde tijd. De coureur van Red Bull klaagde over dezelfde problemen met zijn wagen die hem een groot deel van het seizoen al parten speelden. Verstappen reed in de eerste en tweede kwalificatiesessie de derde tijd en deed dat in de derde sessie opnieuw. Verstappen wist zijn tijd wel steeds aan te scherpen.
