Dassen: oude partijen hebben hun kans gehad, maar die 'verkloot'

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 16:35
anp300825108 1
DEN HAAG (ANP) - De gevestigde partijen hebben de kans gehad om problemen op te lossen, maar hebben die kans "verkloot". Dat vindt Volt-leider Laurens Dassen. In zijn speech op het partijcongres haalt hij uit naar de partijen "die de afgelopen halve eeuw af en aan in het Torentje zaten".
Volgens Dassen hebben de vorige twee kabinetten vooral "minder woningen, minder schoon water, minder verbinding en meer polarisatie" opgeleverd. Wat hem betreft zijn de vroege verkiezingen het enige goede dat het kabinet-Schoof heeft opgeleverd. "Wij willen een politiek die zich de feiten weer aantrekt."
Volt wil inzetten op onder meer een basisinkomen, meer geld naar kunst en cultuur en de bouw van 'Tata-Stad'. De fabriek van Tata Steel moet verdwijnen en daar moet een stad voor terugkomen, aldus de partij. Wel spraken meerdere leden steun uit voor de werknemers van de staalfabriek. Dassen sloot zich daarbij aan: "de medewerkers van Tata Steel verdienen onze steun en onze hulp."
