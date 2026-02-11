ECONOMIE
Verstappen productief en snel in eerste testsessie Formule 1

Sport
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 12:50
SAKHIR (ANP) - Max Verstappen heeft woensdagochtend 65 rondes voltooid in de eerste testsessie van het voorseizoen van de Formule 1. Op het circuit van Bahrein zette de nummer 2 van vorig seizoen de snelste ronde neer in 1.35,43. Oscar Piastri, vorig jaar derde in het wereldkampioenschap, volgde in zijn McLaren op 0,17 seconden. George Russell (Mercedes) zette de derde tijd neer.
De Nederlandse viervoudig wereldkampioen van Red Bull reed met zijn 65 rondes niet het hoogste aantal van het veld, maar wel meer dan zijn concurrenten Piastri, Russell en Lewis Hamilton (Ferrari). Op de testdagen in Bahrein komt namens elk team één coureur per sessie op de baan. Wereldkampioen Lando Norris (McLaren) en Verstappens teamgenoot Isack Hadjar komen dus pas later in actie.
