Tennisser Boogaard verliest in Ahoy van 23 jaar oudere Wawrinka

ROTTERDAM (ANP) - Tennistalent Thijs Boogaard is er niet in geslaagd de tweede ronde van het ABN AMRO Open in Rotterdam te bereiken. De 17-jarige debutant verloor in Ahoy met 3-6 4-6 van de 23 jaar oudere Zwitser Stan Wawrinka.

Boogaard verving als lucky loser Aleksandar Vukic uit Australië, die zich geblesseerd afmeldde. De Nederlander verloor zondag in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van de Fransman Hugo Grenier (6-2 6-7 (3) 4-6).

Boogaard begon sterk en creëerde in de eerste set twee breakpoints op de opslag van Wawrinka. De drievoudig grandslamwinnaar uit Zwitserland behield zijn service en sloeg zelf toe op 3-2, waarna hij zijn voorsprong niet meer uit handen gaf. Boogaard leverde in de eerste game van de tweede set meteen zijn opslag in en wist de schade niet meer te herstellen.

De 40-jarige Wawrinka, de winnaar van het toernooi in 2015, treft in de tweede ronde de als eerste geplaatste Australiër Alex de Minaur.