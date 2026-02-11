ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Boogaard verliest in Ahoy van 23 jaar oudere Wawrinka

Sport
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 12:51
anp110226118 1
ROTTERDAM (ANP) - Tennistalent Thijs Boogaard is er niet in geslaagd de tweede ronde van het ABN AMRO Open in Rotterdam te bereiken. De 17-jarige debutant verloor in Ahoy met 3-6 4-6 van de 23 jaar oudere Zwitser Stan Wawrinka.
Boogaard verving als lucky loser Aleksandar Vukic uit Australië, die zich geblesseerd afmeldde. De Nederlander verloor zondag in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van de Fransman Hugo Grenier (6-2 6-7 (3) 4-6).
Boogaard begon sterk en creëerde in de eerste set twee breakpoints op de opslag van Wawrinka. De drievoudig grandslamwinnaar uit Zwitserland behield zijn service en sloeg zelf toe op 3-2, waarna hij zijn voorsprong niet meer uit handen gaf. Boogaard leverde in de eerste game van de tweede set meteen zijn opslag in en wist de schade niet meer te herstellen.
De 40-jarige Wawrinka, de winnaar van het toernooi in 2015, treft in de tweede ronde de als eerste geplaatste Australiër Alex de Minaur.
loading

POPULAIR NIEUWS

181289452_m

Waarom Nederlanders zich blauw betalen aan gas – en de rest van Europa niet

ANP-543120011

Gek genoeg geeft deze activiteit een stimulans aan je relatie

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 06.57.44

Sarah Ferguson is in de Verenigde Arabische Emiraten en beraamt een verbluffende comeback

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

shutterstock_2682085887

Waarom kinderen daders worden en wat mannen als Epstein drijft

ANP-543105577

Waarom begaafde kinderen lang niet altijd de top halen

Loading