KLM ziet in regeerakkoord 'erkenning' belang luchtvaart

AMSTELVEEN (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM zegt in het regeerakkoord van D66, CDA en VVD "erkenning" te zien voor het belang van de luchtvaart en de hubfunctie van Schiphol voor de Nederlandse economie.

"Het is goed dat deze coalitie bevestigt dat de vliegbelasting voor alle EU-landen gelijk moet zijn. Wij verwachten daarom dat er snel een eerste stap wordt gezet om de vliegbelasting ten minste gelijk te trekken met Duitsland. Dat is nodig om te kunnen blijven concurreren met omringende landen."

KLM zegt wel dat een mogelijke nachtsluiting van Schiphol "haaks staat" op de ambitie om Nederland de sterkste economie van de EU te maken. "Het Rapport Wennink bevestigt juist hoe belangrijk de hubfunctie van Schiphol, onze internationale verbindingen en een concurrerende luchtvaartsector zijn voor ons verdienvermogen en ons vestigingsklimaat."

KLM gaat graag in gesprek met het nieuwe kabinet en het parlement over de invulling en uitvoering van de plannen.