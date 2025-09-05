Verstappen rijdt vierde tijd in Monza, Hamilton snelste

MONZA (ANP) - Max Verstappen heeft in de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Italië de vierde tijd gereden. Hij was op het snelle circuit van Monza beduidend langzamer dan Lewis Hamilton, die in zijn Ferrari de beste tijd neerzette (1.20,117). Viervoudig wereldkampioen Verstappen gaf 0,575 seconde toe in zijn Red Bull. Charles Leclerc bewees de snelheid van Ferrari op Italiaanse bodem met de tweede tijd. De Spanjaard Carlos Sainz noteerde de derde tijd in zijn Williams.

Kampioenschapsleider Oscar Piastri stond zijn McLaren af aan jong talent Alexander Dunne, die de zestiende tijd reed. De Italiaan Kimi Antonelli had voor eigen publiek wat moeite om de Mercedes op de baan te houden, maar hij zette uiteindelijk de vijfde tijd neer.

Later vrijdag is de tweede training. Zaterdag is de kwalificatie en zondag de grand prix.