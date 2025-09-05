ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vion reageert niet op Chinese heffingen op varkensvlees uit EU

Economie
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 14:50
anp050925138 1
BOXTEL (ANP) - Vleesverwerker Vion uit Boxtel geeft op dit moment geen reactie op de importheffingen die China voorlopig instelt op varkensvlees uit de Europese Unie. Het bedrijf verwijst in plaats daarvan naar een reactie van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). Die zei eerder al geschrokken te zijn van de Chinese heffingen.
"Deze heffingen hebben negatieve effecten op de afzet van Nederlands varkensvlees in China. COV is in overleg met de overheid om deze exportbelemmering nader te duiden", stond in een verklaring. De belangenorganisatie zei vorig jaar nog dat er geen sprake is van dumping van varkensvlees op de Chinese markt.
China heeft aangekondigd tarieven te heffen tussen 15,6 en 62,4 procent. Dat doet het land op basis van tussentijdse conclusies van een antidumpingonderzoek naar varkensvlees, dat Beijing instelde nadat handelsspanningen met Brussel waren opgelopen. Vion krijgt te maken met een voorlopig tarief van 32,7 procent.
Vorig artikel

E-bikemerk Cowboy wijst op groot risico faillissement

Volgend artikel

Verstappen rijdt vierde tijd in Monza, Hamilton snelste

POPULAIR NIEUWS

119194573_m

Deze onschuldige gewoonte vergroot je kans op aambeien enorm hard

ANP-3736345

6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

anp040925136 1

Bosma woedend : afwezigheid PVV bij debat onacceptabel

anp050925066 1

Poetin beklemtoont: ik ga schieten op westerse troepen in Oekraïne

gandr-collage (4)

Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)

shutterstock_2250627871

Waarom het schadelijk kan zijn om peuters en kleuters te leren lezen