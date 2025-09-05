Vion reageert niet op Chinese heffingen op varkensvlees uit EU

BOXTEL (ANP) - Vleesverwerker Vion uit Boxtel geeft op dit moment geen reactie op de importheffingen die China voorlopig instelt op varkensvlees uit de Europese Unie. Het bedrijf verwijst in plaats daarvan naar een reactie van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). Die zei eerder al geschrokken te zijn van de Chinese heffingen.

"Deze heffingen hebben negatieve effecten op de afzet van Nederlands varkensvlees in China. COV is in overleg met de overheid om deze exportbelemmering nader te duiden", stond in een verklaring. De belangenorganisatie zei vorig jaar nog dat er geen sprake is van dumping van varkensvlees op de Chinese markt.

China heeft aangekondigd tarieven te heffen tussen 15,6 en 62,4 procent. Dat doet het land op basis van tussentijdse conclusies van een antidumpingonderzoek naar varkensvlees, dat Beijing instelde nadat handelsspanningen met Brussel waren opgelopen. Vion krijgt te maken met een voorlopig tarief van 32,7 procent.