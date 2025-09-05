Britse vicepremier Rayner treedt af

LONDON (ANP/RTR) - De Britse vicepremier Angela Rayner, in opspraak geraakt vanwege belastingfraude, stapt op.

Rayner gaf eerder deze week toe dat ze te weinig belasting heeft betaald over haar tweede huis. Ze zei dat ze daarover verkeerd was geadviseerd, maar erkende later haar "fout" die ze "diep betreurde". Behalve vicepremier was Rayner ook minister van Volkshuisvesting.

De politica van Labour verkocht haar aandeel in haar familiehuis om van het geld de zorg voor haar gehandicapte zoon te kunnen betalen. Vervolgens kocht ze een nieuw appartement dat echter nog steeds geldt als tweede woning, waarover ze dan ook meer aanschafbelasting had moeten betalen.

Ontslagbrief

In haar ontslagbrief aan premier Keir Starmer, die ze deelde op X, schrijft Rayner dat wie het Britse publiek dient in een overheidsfunctie "altijd de hoogste standaarden in acht moet houden". "En hoewel er wordt geconcludeerd dat ik in goed vertrouwen heb gehandeld, heb ik niet voldaan aan de hoogste standaarden. Het spijt mij diep dat ik geen aanvullend belastingadvies heb ingewonnen en daar neem ik de volle verantwoordelijkheid voor. Ik wil graag herhalen dat het nooit mijn intentie was om niet het juiste belastingtarief te betalen." Rayner stopt ook als vicepartijleider.

Voor Labour was ze een boegbeeld, als voormalige werkende tienermoeder uit de arbeidersklasse. Ze was een brug tussen de linker- en meer gematigde vleugel in de partij. In haar brief refereert Rayner ook aan haar afkomst: voor haar "als tienermoeder" waren het minister- en vicepremierschap "de eer van mijn leven". "Ik heb altijd geweten dat politiek levens verandert, want het veranderde mijn leven. De uitdagingen in het openbaar bestuur zijn onvergelijkbaar met de uitdaging om eten op tafel te krijgen en een dak boven je hoofd te vinden, terwijl ik kinderen opvoedde en werkte als huishoudelijke hulp. Te veel mensen in het land worden met hetzelfde geconfronteerd."

Vertrek

Het vertrek van de vicepremier is een volgende klap voor premier Starmer, die haar aanvankelijk openlijk steunde, en zijn kabinet. Rayner is al de achtste bewindspersoon die voortijdig vertrekt. Vijf van hen moesten opstappen vanwege misstappen. Bovendien worden meer wijzigingen in zijn kabinet verwacht.

"Je blijft een belangrijk iemand in onze partij", schrijft de premier in zijn reactie aan Rayner. "Het was de juiste beslissing om ontslag te nemen, een beslissing waarvan ik weet dat die zeer pijnlijk is. Ik ben erg bedroefd dat jouw tijd op deze manier moest eindigen."