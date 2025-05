VN-patrouille in Zuid-Libanon aangevallen door menigte met bijlen

BEIROET (ANP/RTR/DPA) - Vredeshandhavers van de Verenigde Naties in het zuiden van Libanon zijn tijdens een patrouille aangevallen door een menigte boze burgers. Volgens de VN-missie (UNIFIL) sloegen de aanvallers met metalen stokken en bijlen op de wagens van de blauwhelmen, maar niemand raakte gewond.

De Finse en Franse militairen voerden een routinepatrouille uit, staat in een verklaring van UNIFIL. Dat zou ook van tevoren zijn afgestemd met de Libanese krijgsmacht, zoals gebruikelijk. Een Libanese veiligheidsbron zegt dat de belagers aanhangers waren van de militante beweging Hezbollah. Die was verwikkeld in een conflict met Israël, maar in november vorig jaar sloten beide partijen een staakt-het-vuren.

De vredeshandhavers zeggen "niet-dodelijk geweld" te hebben gebruikt om zich te verdedigen tegen de menigte. Kort daarna kwamen Libanese militairen om het VN-konvooi terug naar hun basis te escorteren.