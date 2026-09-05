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Verstappen start op zesde plek bij GP van Italië, Gasly op pole

Sport
door anp
zaterdag, 05 september 2026 om 18:58
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MONZA (ANP) - Formule 1-coureur Max Verstappen start zondag bij de Grote Prijs van Italië vanaf de zesde plek. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing zag de Fransman Pierre Gasly met zijn Alpine in Monza verrassend de poleposition veroveren. De Brit George Russell begint in zijn Mercedes op de tweede plaats.
Verstappen is tot dusver aan een wisselvallig optreden bezig in Monza. Hij reed bij de tweede en de derde vrije training respectievelijk de negende en de derde tijd. Bij de eerste vrije training op vrijdag kwam Verstappen niet in actie.
De Italiaan Kimi Antonelli gaat aan de leiding in de Formule 1 met 242 punten, maar begint in Italië achterin het veld van 22 coureurs omdat hij over een nieuwe motor in zijn Mercedes beschikt. Russell en Lewis Hamilton volgen met beiden 183 punten. Verstappen staat zesde met 112 punten in het WK-klassement.
De race in Monza begint zondag om 15.00 uur. Vorig jaar won Verstappen de Grote Prijs van Italië.
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