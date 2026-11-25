LUSAIL (ANP) - Max Verstappen blijft zich richten op de derde plaats in het kampioenschap van de constructeurs. "Dus we moeten de goede vorm vasthouden tijdens de laatste twee races van het seizoen", zei de coureur van Red Bull in een vooruitblik op de voorlaatste race van dit seizoen, de Grote Prijs van Qatar.

Mercedes heeft de titel bij de constructeurs al binnen en Ferrari eindigt zo goed als zeker tweede. McLaren liep na de Grote Prijs van Las Vegas van afgelopen zondag iets in en staat 9 punten achter op Red Bull. De eindstand bij de constructeurs bepaalt de verdeling van het prijzengeld. De teams die als hoogste eindigen, krijgen de meeste miljoenen uit de commerciële inkomsten van de Formule 1.

De viervoudig wereldkampioen won de afgelopen drie jaar de Formule 1-race op het circuit van Lusail en geldt na zijn indrukwekkende zege van afgelopen zondag in de Grote Prijs van Las Vegas als grote favoriet voor de winst.

Bandenwissels

"Bandenmanagement" gaat een grote rol spelen, aldus Verstappen, die verwijst naar de verplichte twee bandenwissels in de GP van Qatar. Omdat de banden zo hard slijten, mogen de coureurs maximaal 27 ronden op een setje rijden. De race duurt 57 ronden. "We moeten slim te werk gaan en ervoor zorgen dat we de strategie perfectioneren en het bandengedrag zo goed mogelijk begrijpen", aldus de Nederlander, die vorig jaar won dankzij een uitgekiende strategie.

Verstappen boekte in Las Vegas zijn vierde seizoenszege. De Limburger eindigde de laatste negen grands prix op het podium en scoorde veruit de meeste punten voor het kampioenschap. Hij kan zich in Qatar verzekeren van de tweede plaats in de eindstand, want de wereldtitel is sinds de GP van Mexico al in het bezit van Mercedes-rijder Kimi Antonelli.