DEN HAAG (ANP) - De advocaten van de drie verdachten van een fatale mishandeling op het Plein in Den Haag in juli 2024 stellen allemaal dat hun cliënt niet verantwoordelijk is voor het geweld waardoor de 23-jarige Abdifatah overleed. Het slachtoffer stierf aan de gevolgen van hersenletsel en breuken in zijn schedel. Het Openbaar Ministerie eiste woensdag celstraffen tegen de drie.

Justitie eiste vijf jaar cel tegen Alparslan C. (23) en Onur A. (25). Mahmoud M. (25) zou een kleinere rol hebben gespeeld, daarom werd tegen hem een jaar minder geëist.

De ruzie en het geweld zijn vastgelegd door camera's op en rond het Plein. Ook het fatale moment gebeurde binnen het bereik van een camera, maar is niet te zien door een afscheiding van het terras van een café. "De beelden tonen niet wat zich in de blinde vlek heeft afgespeeld", zei de advocaat van Onur A. "Dat gebrek aan zicht kan niet worden opgevuld met aannames."

Getuigenverklaringen

Justitie gebruikt naast de beelden voor het bewijs ook verklaringen van de verdachten en getuigen. "Die getuigenverklaringen schieten alle kanten op", zei advocaat Cem Polat, die C. bijstaat. "Ze passen in de lezing van iedereen."

De drie verdachten hebben allemaal bekend dat zij geweld gebruikten tegen de vriend van het dodelijke slachtoffer. Mahmoud M. zegt dat hij zich heeft gedistantieerd van de ruzie, nadat hij een klap uitdeelde. Zijn advocaat vroeg de rechtbank bij een veroordeling een straf op te leggen die gelijk is aan de duur van zijn voorarrest, net als de verdediging van A.

Asielzoekerscentrum

De verdachten, allemaal afkomstig uit Duitsland, werden in augustus 2024 aangehouden en zijn vrij. De zaak tegen een vierde werd geseponeerd door gebrek aan bewijs. Het slachtoffer vluchtte uit zijn geboorteland Somalië en woonde in een asielzoekerscentrum in Heerhugowaard.

De rechtbank doet op 16 december uitspraak.