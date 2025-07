Renners in Tour de France begonnen aan voorlaatste rit

NANTUA (ANP) - De renners in de Tour de France zijn vertrokken voor de voorlaatste etappe, een heuvelrit door de Jura. Vanuit Nantua gaat het over 184 kilometer in noordelijke richting naar Pontarlier. Het hooggebergte laat het peloton achter zich, maar vlak wordt het nooit onderweg, waar op vier hellingen punten te verdienen zijn voor het bergklassement. Daarin leidt Tadej Pogacar, de Sloveen van UAE Team Emirates die ook de drager is van de gele trui.

De Italiaan Jonathan Milan zal zich wellicht willen mengen in de tussensprint na 72 kilometer, waar hij de winst in het puntenklassement (groene trui) veilig kan stellen. Maar met de klimmetjes ervoor wordt het lastig voor de Italiaan van Lidl-Trek. De finish in Pontarlier wordt verwacht rond 16.20 uur.