SPIELBERG (ANP) - Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Oostenrijk uitgevallen in de eerste ronde. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 werd in de derde bocht aangetikt door de Italiaan Kimi Antonelli in de Mercedes.

Verstappen was vanaf de zevende positie gestart en lag op de zesde plaats.

Verstappen won vijf keer op de Red Bull Ring. De laatste keer was in 2023. Vorig jaar ging de zege naar George Russell.