Israël claimt ontmanteling Hamas-netwerk op Westoever

HEBRON (ANP/AFP) - De Israëlische veiligheidsdiensten zeggen een netwerk van Hamas-strijders op de Westelijke Jordaanoever te hebben ontmanteld. Er zouden zestig leden van de Palestijnse militante organisatie zijn gearresteerd.

Veiligheidsdienst Shin Bet spreekt van een "significant, complex en grootschalig" netwerk van Hamas-cellen die met elkaar verbonden waren om aanvallen op Israëlische doelen uit te voeren. De leiders zouden nieuwe leden rekruteren, trainen en bewapenen.

De Israëlische dienst heeft samen met de politie en het leger drie maanden gewerkt aan de ontmanteling van het netwerk. Volgens Shin Bet ging het om de grootste operatie op de Westelijke Jordaanoever in tien jaar.

Hamas is aan de macht in de Gazastrook, maar heeft op de Westoever in principe weinig te vertellen. Dat gebied wordt bezet door Israël en bestuurd door het Palestijnse Fatah. Toch voert Israël daar geregeld operaties uit tegen Hamas of verbonden organisaties.