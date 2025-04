Verstappen ver buiten het podium in Bahrein, zege voor Piastri

SAKHIR (ANP) - Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Bahrein met de zesde plaats ver van het podium gebleven. De zege ging naar Oscar Piastri. De Australiër van McLaren boekte na de zege in de GP van China zijn tweede overwinning van het seizoen. De Brit George Russell werd in de Mercedes tweede en de eveneens Britse coureur Lando Norris in de McLaren derde.

Verstappen kende een moeizaam weekend in Bahrein en kwalificeerde zich als zevende met de Red Bull. In de race slaagde hij er nauwelijks in verder naar voren te komen. In de slotronde haalde Verstappen de Fransman Pierre Gasly nog in voor de zesde plaats.