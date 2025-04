VS deporteren opnieuw 'criminelen' naar El Salvador

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben tien mensen naar El Salvador gedeporteerd die zij beschuldigen van deelname aan de criminele organisaties Mara Salvatrucha (MS-13) en Tren de Aragua. Dat maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio bekend op X.

De aankondiging komt enkele uren voor een ontmoeting in Washington tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Salvadoraanse ambtgenoot Nayib Bukele. De twee landen zeggen hun samenwerking in de strijd tegen illegale immigratie te willen intensiveren.

Half maart stuurden de VS een Salvadoraan terug op basis van vergelijkbare beschuldigingen. Dat bleek echter een vergissing, erkende de regering. Het Hooggerechtshof oordeelde donderdag dat de regering de terugkeer moet regelen van de Salvadoraan, die legaal in de VS verbleef en een werkvergunning had. Dat is nog niet gebeurd.