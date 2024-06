Verstappen vijfde in Oostenrijk na aanrijding, Russell wint

Max Verstappen is door een aanrijding met Lando Norris de leidende positie en een mogelijke zege in de Grote Prijs van Oostenrijk kwijtgeraakt. De regerend wereldkampioen in de Red Bull eindigde als vijfde. De overwinning op het circuit in Spielberg ging naar de Britse Mercedes-coureur George Russell, die de Australiër Oscar Piastri in de McLaren en de Spanjaard Carlos Sainz in de Ferrari voorbleef.

Verstappen lag in leidende positie, toen hij in de 64e ronde een lekke band opliep na een aanrijding met Norris. Beide coureurs waren toen al enkele ronden verwikkeld in een fel gevecht om de leiding. De Britse McLaren-coureur kon niet verder. Verstappen kreeg een straf van 10 seconden.