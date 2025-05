Verstappen vindt plek vijf 'normaal' na moeizame kwalificatie

MONACO (ANP) - Max Verstappen kan leven met zijn vijfde startplek in de Formule 1-race in Monaco. "Zodra we begonnen aan de kwalificatie, zag je dat we er niet goed in zaten. Dan is een vijfde plek normaal", zei de viervoudig wereldkampioen van Red Bull bij Viaplay.

De Nederlander klaagde met name over zijn auto in de langzame bochten. "Dat is al langer een probleem en dat zie je op meerdere circuits terug, maar hier heb je nog meer langzame bochten. Dat is niet te compenseren op de rest van het circuit, het is gewoon lastig."

De nummer 3 van de WK-stand had al geen hoge verwachtingen van de race in zijn woonplaats van zondag, nadat hij vorige week met zijn zege op Imola nog een grote vooruitgang had laten zien. "Er zijn 24 wedstrijden in een seizoen, deze moeten we gewoon afvinken."