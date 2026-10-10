Heinen: stemmen niet in met Iers voorstel EU-meerjarenbegroting

DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat niet instemmen met het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting dat door het Ierse voorzitterschap zaterdag is gepresenteerd. Dat zegt minister Eelco Heinen (Financiën) in een reactie.

Ierland wil 140 miljard euro afhalen van het voorstel van de Europese Commissie voor een EU-budget van bijna 2 biljoen. "Met de voorgestelde stappen komt er voor het einde van het jaar geen akkoord. Nederland wil met andere landen een veel grotere reductie van de begroting zien. We sturen het voorstel dus per ommegaande retour", aldus Heinen.

Nederland hoort bij een groep van zes EU-landen die willen dat er honderden miljarden van het Commissievoorstel afgaan. Ook willen de groep zogeheten nettobetalers van de EU dat de prioriteiten van het budget komen te liggen bij concurrentiekracht en defensie en minder bij landbouw en geld voor zogeheten achtergestelde gebieden. In het Ierse voorstel gaat er juist vooral veel af van het budget voor concurrentievermogen.