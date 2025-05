Verstappen wil saaie race in Monaco snel vergeten

MONACO (ANP) - Max Verstappen moest in de Grote Prijs van Monaco genoegen nemen met de vierde plek en wilde de race snel vergeten. "Helaas heb ik dat heel vaak moeten doen hier", zei hij bij Viaplay op de vraag of dit een kwestie van afvinken was. "Dit is niet ons circuit. Het is er één op de kalender van 24, dus we gaan maar door."

Verstappen stelde zijn tweede pitstop zo lang mogelijk uit en hoopte op een situatie met een rode vlag. Hij reed niet op maximale snelheid en had al snel Lando Norris en Charles Leclerc achter zich. "Ik had niks te verliezen, de volgende zat vijftig seconden achter me", verwees hij naar Lewis Hamilton.

De wereldkampioen zei ook niet veel sneller te kunnen. "Ik had geen grip meer. In de rechterbochten draaide de auto niet meer. En als je een klein foutje maakt hang je in de muur. Maar het probleem is hier, op het einde waren mijn banden op, maar nog steeds konden de auto's achter me niks", wees hij op het lastige inhalen op het stratencircuit van Monaco.

Verstappen richt zich op de Grote Prijs van Spanje volgende week op het circuit van Barcelona dat hem en de Red Bull beter ligt. Ook hoopt hij dat de regelwijziging over de flexibiliteit van de voorvleugel, die ingaat bij de GP van Spanje, de achterstand van de Red Bull ten opzichte van McLaren iets kleiner maakt. "Ik hoop dat het een klein beetje uitmaakt. Ik denk niet dat het de wereld op zijn kop zet, maar als het een heel klein beetje onze kant op valt, vind ik het al positief. We gaan het zien."