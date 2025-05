Hockeyers Kampong kloppen Amsterdam in eerste duel om titel

UTRECHT (ANP) - Titelverdediger Kampong heeft het eerste duel uit de play-offs om de landstitel gewonnen. De Utrechtse hockeyers versloegen Amsterdam met 4-3. Donderdag volgt de return.

21-voudig kampioen Amsterdam kwam al in de eerste minuut op voorsprong uit een strafcorner. Boris Burkhardt schoot in en zag de bal via de stick van de uitgelopen Lars Balk in het doel verdwijnen. Maar binnen enkele minuten stond het alweer gelijk. Mats Marree kreeg het doelpunt op zijn naam, al ging de bal via een Amsterdamse stick en doelman Joren Romijn in het doel.

Ook in het derde kwart moest Kampong een achterstand wegwerken. Floris Middendorp had de Amsterdammers weer op voorsprong gezet, maar Jip Janssen trok de stand gelijk uit een strafbal waarna Mats Gruter voor de 3-2 zorgde.

Een kleine vier minuten voor tijd leek Duco Telgenkamp Kampong een mooi uitgangspositie voor de return te hebben bezorgd (4-2), maar uit een strafbal bracht Burkhardt de marge terug tot één.