Verstappen wil schade beperken in vervroegde race in São Paulo

SÃO PAULO (ANP) - Max Verstappen wil zondag bij de Grote Prijs van Brazilië de schade beperkt houden in de WK-stand. Op de dag van de hoofdrace, die is vervroegd naar 16.30 uur, wordt ook de kwalificatie (12.30 uur) verreden. Die werd zaterdag uitgesteld vanwege noodweer in São Paulo, waar het circuit onder water stond door de hevige regenval.

Verstappen begint met een gridstraf van vijf plekken aan de race in Zuid-Amerika. Dat betekent dat hij vijf plekken moet optellen bij zijn resultaat van de kwalificatie. De coureur van Red Bull kreeg die straf omdat hij een nieuwe motor heeft.

Verstappen kende vooralsnog geen al te succesvol weekend. Bij de enige vrije training op vrijdag werd hij vijftiende en in de sprintrace werd hij teruggezet van de derde naar de vierde plek.

Zege vorig jaar

De race stond aanvankelijk voor 18.00 uur Nederlandse tijd gepland, maar begint nu dus anderhalf uur eerder. Verstappen begint de race met een voorsprong van 44 punten op concurrent Lando Norris van McLaren.

Vorig jaar won Verstappen in São Paulo zowel de sprintrace als de hoofdrace.