Max Verstappen heeft na een chaotische race de Grote Prijs van Brazilië op zijn naam geschreven. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 was in São Paulo gestart vanaf de vijftiende positie en liep met de achtste zege van dit jaar flink uit op concurrent Lando Norris. De Britse McLaren-coureur Norris moest genoegen nemen met de zesde plaats. Esteban Ocon uit Frankrijk werd in de Alpine tweede voor team- en landgenoot Pierre Gasly.