Verstappen vindt zege na start in achterhoede 'ongelofelijk'

SÃO PAULO (ANP) - Max Verstappen kon zelf bijna niet geloven dat hij de zege had gepakt in de Grote Prijs van Brazilië. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 startte door een mislukte kwalificatie en een gridstraf in de achterhoede en won de race in de regen. "Ongelofelijk om hier te winnen van zo ver achterin de startopstelling", zei hij in het flashinterview op de baan na afloop.

"De emoties hier zijn een achtbaan geweest. We hadden in de kwalificatie pech met de rode vlag en omdat we moesten starten vanaf P17, wisten we dat het een lastige race ging worden", zei Verstappen over de startopstelling waar wel nog twee coureurs voor hem wegvielen. "We zijn uit de problemen gebleven, hebben de juiste beslissingen genomen en zijn kalm gebleven."

Door de zege en de zesde plek voor concurrent Lando Norris liep Verstappen weer uit naar een voorsprong van 62 punten in het WK. Er zijn nog drie races.