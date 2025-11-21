Verstappen zoekt naar betere bandengrip op koude baan Las Vegas

LAS VEGAS (ANP) - Max Verstappen was tevreden over zijn verrichtingen in de twee vrije trainingen bij de Grote Prijs van Las Vegas. "De balans was prima, hoewel we nog wel wat meer bandengrip moeten vinden", liet de coureur van Red Bull na afloop weten via een teambericht.

De 28-jarige viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 zette in de eerste training de vierde tijd neer en in de tweede sessie de negende. In de tweede training was het Verstappen niet gegund een rondje voluit te gaan op de snelle, zachte banden, omdat de sessie zo'n twintig minuten voor het einde werd stilgelegd. Er kwam een hervatting, maar al snel werd de rode vlag opnieuw gezwaaid. Baancommissarissen hadden een loszittend putdeksel ontdekt.

Verstappen staat in het kampioenschap 49 punten achter Lando Norris van McLaren en moet ook diens teamgenoot Oscar Piastri nog voor zich dulden. Hij kan in Las Vegas al worden uitgeschakeld voor de wereldtitel als Norris minimaal 9 punten op hem uitloopt.