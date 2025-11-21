Picnic haalt bijna half miljard op voor groei in Duitsland

AMSTERDAM (ANP) - Onlinesupermarkt Picnic heeft 430 miljoen euro opgehaald in een financieringsronde bij bestaande investeerders. Het grootste deel van dat bedrag is bestemd voor uitbreiding in Duitsland, waar Picnic onder meer wil investeren in distributiecentra.

Het inmiddels tien jaar oude Picnic is sinds 2018 ook in Duitsland actief. Volgens Picnic zijn er "grote investeringen" nodig om in het buurland dezelfde infrastructuur uit te rollen als in Nederland. Het bedrijf is ook in Frankrijk actief.

De onlinesupermarkt werkt daarnaast aan verdere robotisering. Zo wordt in een distributiecentrum in het Duitse Oberhausen geëxperimenteerd met 'robopicking', waarbij robots boodschappen in kratjes voor de klanten leggen. Dat is volgens Picnic een complex proces, waarbij het bedrijf gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie (AI) die de "menselijke manier van kijken" nabootst.