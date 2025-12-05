ECONOMIE
Verstappen zoekt nog 'meer snelheid' voor kampioensrace Abu Dhabi

Sport
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 16:57
anp051225154 1
ABU DHABI (ANP) - Max Verstappen (28) was niet ontevreden over de trainingen bij de Grote Prijs van Abu Dhabi, maar de Nederlandse coureur zou graag nog wat extra snelheid vinden in zijn Red Bull. "Ik was redelijk tevreden met de auto, het ging best goed, maar we moeten gewoon iets sneller zijn. Het lijkt erop dat we nog wel een gat moeten dichten naar McLaren", zei hij na afloop op het Yas Marina Circuit.
De viervoudig wereldkampioen noteerde twee keer de tweede tijd; in de tweede sessie gaf hij bijna vier tienden toe op Lando Norris van McLaren. "We proberen gewoon de auto zo goed mogelijk te maken en zullen zien wat we nog kunnen doen", aldus Verstappen.
De Formule 1 krijgt in de laatste race van het jaar zijn ontknoping. Verstappen en de McLaren-rijders Norris en Oscar Piastri maken nog aanspraak op de titel. De race begint zondag om 14.00 uur (Nederlandse tijd).
