Vijftien Russen en zestien Belarussen nemen deel aan Spelen

PARIJS (ANP/DPA) - Aan de Olympische Spelen van Parijs nemen vijftien Russische en zestien Belarussische atleten deel. Dat blijkt uit de officiële deelnemerslijst van de Spelen, die over ruim een week beginnen. Het gaat om individuele atleten, die onder neutrale vlag uitkomen.

Rusland en Belarus zijn door de Russische invasie in Oekraïne grotendeels uitgesloten van deelname. In teamsporten zijn beide landen niet welkom in Parijs. Individueel moeten atleten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zij mogen geen banden hebben met het leger of veiligheidsdiensten in hun land en moeten afstand hebben genomen van de Russische agressie in het buurland.

Zeven van de vijftien Russische deelnemers zijn tennissers, onder hen Daniil Medvedev en Mirra Andrejeva, dit jaar halvefinaliste op Roland Garros waar ook tijdens de Spelen het tennistoernooi wordt afgewerkt. De andere Russen komen uit in het wielrennen, kanoën, zwemmen en turnen. Belarussische sporters zijn onder meer actief in worstelen en gewichtheffen.

Het Internationaal Olympisch Comité had meer Russen toestemming gegeven deel te nemen, maar in enkele sporten weigerden hun bonden sporters naar Parijs af te vaardigen.