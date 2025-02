Vingegaard dankzij tijdrit winnaar Ronde van de Algarve

MALHÃO (ANP) - Jonas Vingegaard heeft de Ronde van de Algarve gewonnen. De Deen van Visma - Lease a Bike won de vijfde en laatste etappe, een individuele tijdrit over ruim 19 kilometer van Salir naar Malhão met een aankomst licht bergop. Vingegaard was elf seconden sneller dan zijn Belgische ploeggenoot Wout van Aert. De Italiaan Antonio Tiberi werd derde.

Vingegaard was als nummer 6 van het klassement begonnen aan de race tegen de klok en was duidelijk sneller dan het vijftal dat voor hem stond. Hij nam de leiderstrui op de slotdag over van de jonge Zwitser Jan Christen.

Christen zakte naar de tiende plaats. De naaste belagers van Vingegaard waren de Portugees João Almeida (tweede) en de Belg Laurens De Plus (derde). De Sloveen Primoz Roglic werd slechts twaalfde in de tijdrit en achtste in het eindklassement.

Vingegaard was nog zonder hoogtestage naar Portugal afgereisd en keek met een goed gevoel terug op zijn rentree in het peloton in zijn eerste koers sinds augustus. "Zeker deze tijdrit was op mijn lijf geschreven", vertelde de tweevoudig Tourwinnaar in het flashinterview. "Ook voor de ploeg is dit een mooi resultaat. Ik ben trots, zeker omdat mijn dochter vanochtend zei dat ik moest winnen. Ik heb genoten", aldus Vingegaard wiens volgende koers Parijs-Nice is.